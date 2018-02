Naesen: "Ik snap het niet. Het was aanvallen om niet door te rijden"

Maarten Vangramberen: "Hoe heb jij de finale beleefd?"

Oliver Naesen: "Dat was geen finale. Dat was wachten tot iedereen terugkwam, het was wachten op een sprint."

Vangramberen: "Vloeken omdat er geen samenwerking was?"

Naesen: "Ik snap het gewoon niet. Het was aanvallen om niet door te rijden."

Vangramberen: "Aan wie ligt dat dan?"

Naesen: "Niet aan mij in elk geval."

Vangramberen: "Je hebt vandaag je vorm wel kunnen testen, en die lijkt prima."

Naesen: "Dat is het enige waar ik tevreden mee ben. Een heel groot pak van mijn hart dat ik goede benen. Daar kan ik op bouwen."

Vangramberen: "Hoe was het met de neus onderweg?"

Naesen: "Ik kon net niet snuiten. Ademen kon ik wel. Ik heb heel veel met mijn mond open gereden. Het ging wel."

Vangramberen: "Conclusie van de nieuwe finale?"

Oliver: "Geef mij toch maar de oude, het was te gemakkelijk."