Valgren Andersen: "Droom al lang van deze wedstrijden"

Astana had het numerieke overwicht in de kopgroep die ontstond na de Muur van Geraardsbergen en buitte dat voordeel perfect uit. "Loetsenko en Gatto zijn snel, dus het was aan mij om iets te proberen onderweg", vertelt Valgren Andersen. "Ik counterde de aanval van Vanmarcke. De rest keek heel even naar elkaar en ik was weg. Het was enorm hard, maar ik ben superblij."

"Ik droom al lang van deze wedstrijden. Vorig jaar kreeg ik mijn kans en ik deed het goed in de E3 en de Ronde. Ik denk dat deze wedstrijden me wel liggen, maar je moet ook geluk hebben. Deze wedstrijden zijn stresserend, maar heel leuk."

"Dit jaar heb ik hier echt op gefocust. Het is fantastisch dat het lukt. Mijn ploegmaats hebben het ook prima gedaan. Ik probeerde om niet achterom te kijken, maar ik zag dat ik een mooi gat had. De laatste hectometers deden pijn, er was ook tegenwind."

"Gisteren heb ik naar de Ronde van Vlaanderen van 2010 gekeken om het parcours te bekijken. Ik zag hoe Cancellara won en 2 dagen geleden zag ik hem ook in Monaco. Misschien was dat geen toeval", aldus Valgren Andersen.