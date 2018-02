Van Aert: "Ik schrok zelf ook met welke renners ik boven kwam op de Muur"

Van Aert had vooraf de verwachtingen getemperd, maar zijn debuut in het Vlaamse voorjaar was dus een schot in de roos. Is hij niet moe? "Eigenlijk niet. Ik wist al bijna een jaar dat ik dit zou doen. Mentaal ben ik er min of meer fris aan begonnen."

"Wat nu volgt, zal het moeilijkste zijn. Het zou kunnen dat ik na dit voorjaar terugkijk en dat deze koers uiteindelijk mijn beste geweest is. Nu volgt al vrij snel de Strade Bianche. Daar kijk ik wel naar uit."

Heeft hij de smaak van de weg nu definitief te pakken? "Het is fout om jezelf druk op te leggen en te zeggen dat je moet kiezen tussen het veld en de weg. Het is nu een fijne uitdaging en voor volgend jaar zien we wel."

Speelt het geld dat hij in het veld kan verdienen een rol? "Iedereen verdient graag geld, maar als ik alleen voor het geld zou koersen, zou ik hier niet zitten. Ik heb in de winter veel startgeld laten liggen en ik heb zelf stages betaald. Geld is niet mijn belangrijkste drijfveer."