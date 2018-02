Siggaard sprint naar verrassende zege in Omloop voor vrouwen

Christina Siggaard mocht juichen in Meerbeke. Christina Siggaard mocht juichen in Meerbeke.

Alle toppers tekenden present in de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen, maar het was de Deense Christina Siggaard die verrassend naar de overwinning spurtte. Jolien D'hoore mengde zich ook in de massasprint, maar eindigde als achtste.