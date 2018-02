Astana bevestigt financiële problemen: "Kritieke situatie"

In een interview met de Kazachse website Vesti.kz onthulde algemeen manager Alexander Vinokoerov dat het team sinds het begin van dit jaar nog geen geld van de Kazachse regering heeft gezien.

Renners en staf werden daardoor nog niet betaald. Het team van Laurens De Vreese bevindt zich volgens Vinokoerov in een "kritieke situatie".

"Het team is zich bewust van de tijdelijke problemen, die resulteerden in vertragingen van betalingen van de hoofdsponsor. We hopen een oplossing te vinden in de nabije toekomst, zodat het team kan voortdoen zoals we het seizoen 2018 begonnen zijn."

"We zijn kalm, hebben vertrouwen en werken verder richting onze doelstellingen."