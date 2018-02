Bakelants: "Voorstelling in 't Kuipke is goed uitgewerkt, maar er kan nog meer"

Dit is waar we naartoe moeten. Ik vind het heel goed gedaan van Flanders Classics. Studio Brussel wordt erbij betrokken en er was veel jeugd aanwezig.

"Er was heel veel sfeer", zegt hij in de studio bij Karl Vannieuwkerke. "Dit is waar we naartoe moeten. Ik vind het heel goed gedaan van Flanders Classics. Studio Brussel wordt erbij betrokken en er was veel jeugd aanwezig, denk ik."

"We moeten nog meer naar een totaalconcept. Chapeau! Het is goed uitgewerkt, maar ik denk dat er in de toekomst nog verder kan gegaan worden. Er kan misschien iets gedaan worden dat geld oplevert en zo kunnen ook de ploegen en de renners ervan profiteren."

Ook Velon doet zijn duit in het zakje door veel gegevens en statistieken te delen met de wielerfans. "Dat is technisch", zegt Bakelants. "Meer voor de echte fanaat die zelf ook gaat rijden en dan kan vergelijken met de profs. Het geeft wel iets extra's, maar wat we zagen in 't Kuipke geeft meer."

"Die ambiance die daar gecreëerd wordt, dat is nieuw. De renners kijken niet uit naar een traditionele ploegenvoorstelling. Dat weet ik uit eigen ervaring. Het haalt ons uit de bus en uit de warmte. Dit is volledig anders. De renner is blij dat hij aan de show mag deelnemen en zo is iedereen content."