Gilbert over Quick-Step: "Denk dat iedereen op gelijke voet start"

Het parcours van de Omloop is veranderd, met de Muur als nieuwe scherprechter. "De Muur is en blijft een lastige klim. Je kunt er altijd het verschil maken, maar er wordt veel tegenwind in de finale voorspeld. Het wordt tactisch."

Met Gilbert, Gaviria, Stybar, Terpstra en Lampaert heeft Quick-Step Floors voldoende speerpunten om dat tactische spelletje te spelen. Is Gilbert de absolute kopman?

"We zijn sterk in de breedte en ik denk dat iedereen op gelijke voet start. Het maakt niet uit wie wint: als het maar iemand van de ploeg is. Mijn vorm is goed, maar nog niet top."