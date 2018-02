Collega-veldrijders over Van Aert: "Benieuwd hoe ver hij kan raken"

Ook Toon Aerts is benieuwd naar de prestaties van Wout van Aert. "Ik kijk ernaar uit om te zien wat hij gaat doen in zijn eerste koers en in zijn wegseizoen. Hij is iemand die de crossers gaat verdedigen op de weg. Het is ook geen gewone crosser. Ik gun hem een goed voorjaar. We houden het wel in de gaten."

Kan dat Aerts inspireren om zelf ook zijn kans te wagen op de weg? "Ik denk dat de meeste crossers een wegcampagne doen in de zomer, met wedstrijden waar ze hier en daar willen pieken. Ik hoop deze zomer een stapje te kunnen zetten op de weg."