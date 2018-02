Wout van Aert: "Verwacht niet te veel van mij"

"Ik word in een andere wereld ondergedompeld", opent Wout van Aert bij Sporza. "Het is speciaal om hier te zijn voor mijn eerste voorjaarsklassieker. Je voelt meteen die sfeer in de Vlaamse Ardennen. Het is allemaal spannend."

Van Aert trok vandaag op verkenningstocht met Stijn Devolder, tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen. "Hij kan me overal uitleg geven. Dat heb ik nodig in mijn eerste jaar, waar ik vooral ervaring zal missen."

"Wat er dan van mij verwacht mag worden? Niet te veel. Ik moet mezelf de tijd geven om te groeien en ik mag niet verwachten na een crosswinter om meteen mee te strijden op het hoogste niveau. Dat zou niet realistisch zijn."

"Ik ben hier om veel bij te leren en om te ontdekken of ik hier talent voor heb en of ik die voorjaarskoersen graag doe. Ik probeer dat dit voorjaar uit te zoeken zonder al te veel druk op prestaties."