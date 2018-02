Van Avermaet: "Al die interviews kotsbeu, tijd om te antwoorden met de benen"

Anders dan vorig jaar, toen hij ziek viel, heeft Van Avermaet al veel wedstrijdkilometers op de teller. Staat hij ook verder dan vorig jaar?

"Uiteraard. Dit jaar kwam de voorbereiding die ik in mijn hoofd had perfect uit. Normaal is de conditie nu beter dan vorig jaar, maar uiteindelijk is alles afhankelijk van hoe de resultaten vallen. We zullen wel zien."

"Beter doen dan vorig jaar wordt sowieso moeilijk. De wedstrijdsituaties die ik wilde rijden, kon ik rijden. Altijd voor de overwinning en nooit in het defensief, zodat ik geblokkeerd zat. Als alles in zijn plooi valt, zal ik ook dit seizoen bij de sterksten van het peloton zitten."