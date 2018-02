Verguisde Lobato vindt met Nippo-Vini Fantini dan toch nog een ploeg

Lobato, 29 ondertussen, was in het verleden onder meer succesvol in de Ronde van Wallonië, de Tour Down Under en de Ronde van Dubai.

Samen met de jonge Nederlanders Antwan Tolhoek (22) en Pascal Eenkhoorn (20) werd Lobato in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis na het gebruik van slaapmiddelen op een trainingskamp met zijn ploeg LottoNL-Jumbo.

Lobato werd meteen ontslagen door de Nederlandse ploeg, Tolhoek en Eenkhoorn kregen een schorsing van twee maanden voor hun wangedrag.

Lobato begon dan maar aan een zoektocht naar een nieuwe ploeg. Die was niet meteen succesvol, maar vandaag werd hij dan toch opgevist door de Italiaanse procontinentale ploeg Nippo-Vini Fantini, het team van oud-Giro-winnaar Damiano Cunego.