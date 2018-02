Van Avermaet kiest voor "De eenzame fietser" bij Linde: "Hopelijk morgen ook"

In de karaoke van “Linde staat op” belt Linde Merckpoel elke dag van deze week met een bekende renner over zijn plannen en ambities in het wielervoorjaar. Vanochtend was Greg Van Avermaet, tweevoudig winnaar van de Omloop, aan de beurt.

"Ben je klaar voor de Omloop Het Nieuwsblad?", valt Merckpoel met de deur in huis? "Ik hoop het. Drie op een rij is de bedoeling. Ik ben al tevreden met mijn twee zeges, maar uiteraard zeg ik geen neen tegen een derde overwinning."

"Het nieuwe parcours moet mij zeker liggen. Het is heel lastig en zal mooie beelden opleveren. Ik kijk ernaar uit. Ik ga uit van mijn eigen sterkte. Er zijn veel favorieten die kans maken op de zege. Het zal een tactische wedstrijd worden, denk ik."

"Veel renners zullen mij viseren en op mijn wiel rijden. Het is aan mij om het juiste moment te kiezen en proberen weg te rijden."