Leye over exit bloemenmeisjes: "Past in de tijdsgeest dat missen verdwijnen"

"Flanders Classics zet in 2018 niet alleen méér in op vrouwenwielrennen, maar neemt ook de podiumceremonie onder handen", lezen we. "Nadat de startpresentatie van de Omloop en de Ronde vorig jaar al hertekend werd, wordt nu in samenwerking met de VRT het ceremoniële gedeelte na de wedstrijd opgefrist."

"Vanaf de Omloop HNB zit de huldiging voor alle Flanders Classics-voorjaarswedstrijden in een moderner, strakker jasje waarbij de laureaten bij de mannen én de vrouwen nog meer in de spotlights worden geplaatst."

Zoek daarbij niet langer naar de traditionele bloemenmeisjes. "De bloemenhulde zal verdwijnen en vanuit de organisatie zal Maja Leye optreden als "Master of Ceremony". Zij zal de huldiging in goede banen leiden."