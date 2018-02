Wellens: "Leuk dat ik mijn goede benen kan laten zien in de Omloop"

Tiesj Benoot is net terug van hoogtestage in de Sierra Nevada. Hoe schat hij zijn paraatheid in ten opzichte van de voorbije jaren? "Fysiek weet ik niet, maar mentaal is het iets spannender dan de voorbije jaren", zegt hij. "Ik heb de voorbije weken niet meer gekoerst. Het is een beetje inschatten hoe de concurrentie is. Dat is wel wat spannender, maar voor de rest ben ik er mentaal klaar voor."

"Ik ken de streek rond Ninove wel goed. Ik heb het parcours ook nog een keer verkend. Voor de rest blijven het bekende wegen. Het is niet ver van huis en mijn vriendin is van Ninove."

Is Benoot samen met Wellens medekopman? "Dat is iets dat we kunnen delen. Tim heeft bewezen dat hij super is, ik heb er zelf geen problemen mee om te zeggen dat hij een stapje boven Jens (Debusschere) en mij staat."

"Het is ook een positie waarin ik graag koers. Ik kan de kat wat uit de boom kijken en het moment afwachten terwijl de ogen meer op Tim gericht zullen zijn. Dat is iets waar we als ploeg van moeten profiteren."