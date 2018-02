Sporza zendt finale van 3 WT-koersen bij de vrouwen live uit

De finales van Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen zullen dus ook op de Sporza-kanalen te bekijken zijn.

Gent-Wevelgem voor vrouwen wordt uitgezonden op Eén, net voor de koers bij de mannen. De Ronde voor vrouwen komt op Canvas.

Ook voor een rechtstreeks verslag van de derde WorldTour-koers voor vrouwen in Vlaanderen, de Driedaagse Brugge-De Panne, kunt u bij Sporza terecht.

“Flanders Classics wil traditiegetrouw een belangrijke rol blijven spelen in de opwaardering van het vrouwenwielrennen. Deze visibiliteit op de openbare omroep is van onschatbare waarde voor het vrouwenwielrennen en is andermaal een stap in de goede richting”, vertelt Wouter Vandenhaute, Flanders Classics-CEO.