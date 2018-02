Boonen wordt adviseur bij Lotto-Soudal: "Geen complete verrassing"

"Een complete verrassing zal dit wel niet zijn", lachte Tom Boonen bij Sporza. "Maar ik had zelf ook een klein beetje zenuwen en vond het een beetje raar."

"Anderzijds: mijn carrière is 20 jaar geleden bij Marc Sergeant begonnen. Hij heeft het idee in mijn hoofd geplant dat ik prof kon worden. Hij was mijn eerste serieuze ploegleider."

"En toen Paul De Geyter twee jaar geleden over Lotto sprak, was die interesse ook gewekt. Nu was er met Captains of Cycling eindelijk een project waar ik mijn schouders mee wou onder zetten."

"Er is ook een adviserende rol, want de ploeg moet zich herorganiseren en er is veel veranderd. En er moet nog veel veranderen. Met mijn ervaring kan ik daar mijn steentje toe bijdragen."