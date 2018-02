Motards zonder bagageboxen in de koers: "Technisch moeilijk haalbaar"

De motorrijders van de Belgische wielerbond krijgen dit jaar een nieuwe motor en die zullen minder zwaar geladen zijn. De bagageboxen aan de zijkant worden afgeschaft. "We doen dit voor de veiligheid", vertelt veiligheidscoördinator Philippe Mariën. "Het is een vraag die vanuit het peloton gekomen is."

De wielerbond kan het verbod op bagageboxen niet aan de andere motards opleggen, maar hoopt dat anderen hun voorbeeld zullen volgen. Ook Sporza stuurt regelmatig motorrijders mee in de koers. "Die bakken aan de zijkant zijn voor ons noodzakelijk", vertelt Carl Berteele.

"Daar zit ons technisch materiaal in om te kunnen zenden en ontvangen. Anders kunnen we niet live gaan. Ik denk dat dat bij cameramensen ook zo is. Die bakken zijn de voorbije jaren wel al smaller geworden, maar dat de technologie zo zal evolueren dat de bakken kunnen verdwijnen, dat zie ik de komende jaren niet gebeuren."

"Ik vind het op zich wel goed dat de wielerbond dit doet. Alles voor de veiligheid, daar ben ik het volledig mee eens, maar het moet ook nog werkbaar zijn. Misschien is het voor fotografen en voor mensen die niet moeten kunnen zenden en ontvangen wel haalbaar, dat kan."

"Maar het is niet zo dat die bakken vol persoonlijk materiaal zitten. Alleen in de box achteraan op de motor stop ik mijn regenpak, een sandwich en eventueel nog een extra trui. Mijn fichebak? Neen, die laat ik thuis. Die is sowieso te groot voor op de motor."