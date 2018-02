Deboosere: "Openingsweekend wordt ijskoud, maar ook kurkdroog en hemelsblauw"

Veel voorjaarsrenners gingen hun seizoen voorbereiden in de hitte in Oman of in de Spaanse lentezon, maar de Vlaamse weergoden zijn iets minder mild. "Het wordt koud", windt weerman Frank Deboosere er geen doekjes om.

"Als ze zaterdagochtend vertrekken, schommelt de temperatuur ongeveer rond het vriespunt. In de namiddag stijgt het kwik naar 4 of 5 graden. Er staat ook een onaangename noordoostenwind met windkracht vier en rukwinden tot 50 kilometer per uur. De wind zal maximaal zijn in de vroege namiddag en dan zal die luwen."

"In de nacht vriest het. Dus 's ochtends voor de zon opkomt, zitten we bij temperaturen in Vlaanderen tot -4 of -5 graden. De renners die zondag ook koersen, zullen het nog wat zwaarder hebben. Dan zal het ondanks de zonneschijn niet veel warmer worden dan 2 graden en ook dan staat er een nijdige wind. Het zal een sterke flandrien zijn die wint."

Neerslag moeten we niet verwachten. "Sneeuw zit er absoluut niet in. Het wordt een kurkdroge en hemelsblauwe editie. De lentezon zal zeker helpen om het warm te krijgen. Uit de wind en in de zon is het wel genieten."

"Als ze een of twee truitjes aantrekken, trappen de renners zich binnen de kortste keren warm. Zwarte handschoenen en kleren kunnen helpen om de zon aan te trekken. Na 10 minuten is het felste leed geleden."