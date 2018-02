Stuyven over voorjaar: "Ik wil in elke wedstrijd mijn stempel drukken"

Enkele leden van zijn trainingsgroepje "de Jonge Benen" (met Wellens, De Bie en Vervaeke) mochten dit seizoen al proeven van de zege, voelt Stuyven daardoor extra druk?

"Nee, ik maak me daar niet druk om. Er zijn al jaren geweest waar het omgekeerd was. Tim (Wellens) is altijd goed in het begin van het seizoen, maar ik ben vooral blij voor Sean (De Bie) dat hij zijn "schwung" heeft teruggevonden. Het zou mooi zijn als ik me daar dit weekend al bij kan scharen, maar het seizoen is nog niet gedaan na het openingsweekend. Er is nog veel tijd om te scoren."

Is Stuyven überhaupt nog een "Jong Been"? "Met die neoprofs in de ploeg begin ik mij toch al een gevestigde waarde te voelen", lacht Stuyven. "Maar om te zeggen dat het nu of nooit is, vind ik wat te kort door de bocht. Ik vind mezelf nog altijd jong en het is niet zo dat ik nog niets heb gewonnen."