Lampaert kiest voor X!NK: "Hoop dat mijn banden dit voorjaar ook nooit stuk zullen gaan"

Ook bij de "brutale uitspraak" van Michel Wuyts blijft Lampaert zijn eigen onbewogen zelve. "Of ik Parijs-Roubaix kan winnen? Ik denk wel dat die klassieker mij het beste ligt, ik kan er mijn tijdritcapaciteiten uitspelen. Bovendien ben ik er in 2015 al eens dicht bij geweest."

Hoe gaat Quick-Step de leegte opvullen die Tom Boonen achterlaat? "Tom nam veel druk op zich, maar Philippe (Gilbert) neemt zijn plaats een beetje in. Tom moeit zich niet met de ploeg, maar hij zal wel nog van zich laten horen in ons WhatsApp-groepje.".

Zoals altijd in de karaoke van "Linde staat op" mag de gast een liedje kiezen waarbij hij plechtig belooft om luidkeels mee te zingen. Lampaert is een man die houdt van een feestje, maar hoe is het met zijn zangkwaliteiten gesteld?

"Ik heb er geen talent voor, maar ik doe het wel graag. Het gebeurt wel eens dat we uit verveling beginnen te zingen op de bus."

Lampaert bracht "De vriendschapsband" van X!NK mee. Of "de vriendskapsband", zoals Linde fijntjes opmerkte met een knipoog naar zijn West-Vlaams. “Ik kan me wel vinden in die strofe over de band die nooit stuk gaat. Ik hoop dat mijn fietsbanden het ook gaan houden dit voorjaar", legt de renner uit.

"En onze band dan?", panikeert Merckpoel. "Ook die zal nooit stuk gaan", zegt Lampaert schalks.