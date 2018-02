Geraint Thomas (Sky): "Ik bereid de Tour voor alsof ik de kopman ben"

Terwijl Froome vorige week een felbesproken entree maakte in de Ruta del Sol, behaalde Thomas een ritzege en een tweede plaats in de Ronde van de Algarve. De Welshman maakt niet veel van de druk op het team met de heisa rond Froome.

"We staan al de hele tijd in de schijnwerpers, nu gewoon nog een beetje meer. Het gaat niet om mezelf, dus ik heb er geen last van. Het is wel een beetje zorgwekkend en het is niet goed om erover te horen, maar hoe ouder ik word, hoe meer ik in mijn eigen bubbel ga leven", zegt de 31-jarige coureur, die vorig jaar enkele dagen in het geel reed en de Tour moest verlaten met een sleutelbeenbreuk.

"Vroeger lachte ik met Steve Cummings, maar nu word ik meer en meer zoals hij. Ik houd er gewoon van om mijn eigen ding te doen. Misschien heeft het met ouder worden te maken, maar ik wil gewoon alleen zijn. Dat maakt het leven eenvoudiger en je hoeft enkel maar met jezelf rekening te houden."