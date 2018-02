Wiggins over Sky: "Ze verpletteren alles. Je moet er iets tegen doen"

Team Sky deed in 2010 zijn intrede in de wielersport. Het Britse topteam heeft sindsdien onder meer 5 keer de Ronde van Frankrijk gewonnen en 1 keer de Ronde van Spanje.

"Ik heb de resultaten van de Ruta del Sol eens bekeken. Sky is duidelijk het beste team ter wereld", vertelde Bradley Wiggins op de voorstelling van zijn Team Wiggins-project. Sky won in Andalusië twee ritten en plaatste met Wout Poels en Chris Froome twee mannen in de top 10.

"Er wordt momenteel veel over Sky gesproken. Ook in een negatieve context, dat klopt", stelt Wiggins, die ook voordelen ziet in een salarisplafond in de wielersport.

"Je moet iets doen. Sky verplettert iedereen. Ze komen met een enorme structuur naar elke koers. Het is moeilijk om met hen te rivaliseren. Om vooruitgang te boeken, moet je iets ondernemen om de competitie wat evenwichtiger te maken."