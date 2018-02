De Cauwer in Sporza-podcast: "Parcours Omloop is geweldige "vernieuwing""

De Omloop HNB verwelkomt de Muur van Geraardsbergen weer. De Omloop HNB verwelkomt de Muur van Geraardsbergen weer.

In de tweede wielerpodcast van 2018 strikte Christophe Vandegoor analisten José De Cauwer en Eddy Planckaert voor een gesprek over het openingsweekend. Hoe schatten de ervaren rotten de Omloop HNB en Kuurne-Brussel-Kuurne in? Beluister de podcast hier.