Voor uw wielerpronostiek: 5 jokers die dit voorjaar kunnen verrassen

Zoek je naar een alternatief voor Kwiatkowski? Of wil je gewoon dé revelatie van de klassiekers in je wielerpronostiek? Dan is Aleksej Loetsenko misschien wel een goede gok. Klimmen, tijdrijden, aanvallen, bergop sprinten en over kasseien dokkeren... Loetsenko is geen gewone smurf.

De 25-jarige Kazach is zich al jaren aan het klaarstomen om op een dag brokken te maken op de Vlaamse wegen. Bij Astana kan hij rekenen op een hypergemotiveerde armada, met De Vreese, Cort Nielsen, Valgren Andersen en Gatto. In Oman legde Loetsenko Van Avermaet alvast het vuur aan de schenen. Straks meer van dat?