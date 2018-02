Neusbreuk voor Naesen: "Maar zal er niet trager door rijden"

Toch een beetje kopzorgen voor Oliver Naesen. Toch een beetje kopzorgen voor Oliver Naesen.

Oliver Naesen verschijnt gehavend aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad. De Belgische kampioen houdt een neusbreuk over aan een val in de Ruta del Sol. "Maar we moeten er niet meer van maken dan het eigenlijk is."