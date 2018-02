De Plus na ongeval: “Mentale schade misschien nog groter dan fysieke"

"Zelf had ik enorm veel pijn in mijn bekken", vertelt De Plus. "Ik wist meteen dat het gebroken was, en er zat ook bloed in mijn longen. Je wil natuurlijk zo snel mogelijk geholpen worden, maar het dichtstbijzijnde ziekenhuis was anderhalf uur verder.”

“Uiteindelijk hebben we bijna een uur langs de kant van de weg gelegen. De mensen in het dorp hebben wel alles gedaan om ons te helpen. Er was een verpleegster die ons de eerste zorgen toegediend heeft. En ze probeerde ook om ons een beetje gerust te stellen. Zodra we in het ziekenhuis waren, hebben we de beste zorgen gekregen.”