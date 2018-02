Vanmarcke: "Misschien kan ik zoals Greg een klik maken na grote zege"

In 2017 had Sep Vanmarcke een voorjaar om snel te vergeten, maar dankzij een sterke tweede seizoenshelft ging hij gemotiveerd de winter in. "Het is opnieuw mijn ambitie om top te zijn in het voorjaar", vertelt Vanmarcke.

De Omloop is komend weekend de eerste afspraak. In hoeverre zal de hertekende aankomst, met de vroegere finale van de Ronde van Vlaanderen, de koers veranderen? "Het zal toch anders zijn", denkt Vanmarcke. "Vroeger was de Taaienberg hét ijkpunt. Nu heb je nergens een duidelijk punt waar het zal gebeuren. Toch verwacht ik een open koers met dezelfde mannen vooraan."