Kwiatkowski slaat dubbelslag in de slotrit in de Algarve

Michal Kwiatkowski heeft zijn 2e ritzege geboekt in de Ronde van de Algarve. De Pool was de sterkste van een omvangrijke kopgroep. Hij snoept ook de eindzege af van zijn ploegmaat Geraint Thomas. Serge Pauwels werd 3e in de daguitslag.