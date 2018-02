Twee op twee voor Hivert in de Ronde van de Haut Var

Gisteren werd de eerste rit in de regen afgewerkt, maar vandaag was de zon volop van de partij. Dat inspireerde een kwartet (zonder Belgen) tot een lange aanval. Het viertal kreeg een maximale voorsprong van 6 minuten, maar op iets meer dan 25 kilometer van de streep was hun verhaal geschreven.

Op het glooiende parcours waagden daarop 6 renners hun kans: Pinot, Molard, Madouas, Vuillermoz, Finetto en Hivert, drager van de leiderstrui. Molard waagde zijn kans met een ultieme aanval onder de rode vod, maar werd tot de orde geroepen. Jonathan Hivert sprintte net als gisteren naar de zege. Alexis Vuillermoz werd 2e, Molard vervolledigde het podium.

Met zijn 2e ritzege in evenveel dagen kroont Hivert zich ook tot eindwinnaar van de tweedaagse Ronde van de Haut Var.