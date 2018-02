Wellens kijkt uit naar Omloop: "Profiteren van mijn goede vorm"

Tim Wellens die volgend weekend meespeelt voor de zege in de Omloop Het Nieuwsblad. Het lijkt op het eerste gezicht wat vreemd, maar de Ardennen-specialist heeft er wel een doel van gemaakt.

"Ik ben altijd heel goed in het begin van het seizoen", zegt Wellens. "En dat is ook de reden waarom ik dit seizoen meerijd in de Omloop Het Nieuwsblad. Het zou zonde zijn om daar niet van te profiteren."

Wellens stond nog nooit aan de start van de Vlaamse openingswedstrijd. "Maar een paar maanden geleden heb ik het parcours verkend met Thomas De Gendt. Het is een mooi parcours. Alles draait om positionering en daar ben ik goed in. Als ik in een goede positie de hellingen kan opdraaien, dan is er veel mogelijk."