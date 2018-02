Groenewegen snelt naar zijn 2e zegepraal in de Algarve

Groenewegen (archieffoto) won ook al de openingsrit. Groenewegen (archieffoto) won ook al de openingsrit.

In de Ronde van de Algarve (2.BC) beschikte de Nederlander Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) vandaag weer over de snelste sprintersbenen. Roelandts was de eerste Belg, op plaats 5.