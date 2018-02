Hivert schrijft de eerste rit in de Ronde van de Haut Var op zijn naam

In de eerste rit in de Ronde van de Haut Var trok een viertal in de aanval. Daarbij één Belg: Franklin Six, het neefje van Frank Vandenbroucke. Het kwartet reed een maximale voorsprong van 4'20" bij elkaar in de gietende regen.

Six reed na een val nog een gat van ruim 1 minuut dicht op zijn metgezellen, maar na wat schermutselingen trok een pelotonnetje van zo'n 40 renners naar de laatste 15 kilometer.

In de steile slotkilometers werd het pak verder uitgedund. Alexis Vuillermoz en Samuel Dumoulin klauterden op de voorposten naar boven, maar het was uiteindelijk Jonathan Hivert die aan het langste eind trok. De Fransman van Direct Energie haalde het voor Nicola Bagioli (Nippo-Vini Fantini) en Samuel Dumoulin (AG2R).

Hivert begint morgen als leider aan de tweede en meteen ook laatste rit in de Haut Var.