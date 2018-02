Wellens troeft Landa af op kasseimuur in Ruta del Sol

Voor Wellens is het al zijn 2e zege van het seizoen. Voor Wellens is het al zijn 2e zege van het seizoen.

De 5e zege van het seizoen is binnen voor Lotto-Soudal. In de Ruta del Sol klauterde Tim Wellens op de slotbeklimming naar winst. Hij duikt morgen als leider de slottijdrit in.