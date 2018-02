Astana-renners Lopez en Loetsenko verdelen de buit op de Groene Berg in Oman

"Dat had ik wel verwacht", zei Greg Van Avermaet na afloop. "Op zo'n klim moet ik de echte klimmers laten rijden. Ik ben de leiderstrui kwijt, maar ik onthoud vooral van deze week dat ik de goede conditie te pakken heb."

Het doel in Oman was een ritoverwinning. Van Avermaet: "Missie geslaagd. Ik won de derde rit en mocht een paar dagen de rode leiderstrui dragen. Ik werd een keer tweede en vierde. Ik keer met een fijn gevoel terug naar huis. Ik heb de benen hier eens goed kunnen testen en onthoud dat de conditie goed is. Dat is het allerbelangrijkste met het oog op de klassiekers. Zondag wacht nog de slotrit, maar dat is meer iets voor de sprinters."