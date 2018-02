Modolo maakt foutje goed en viert nu wel terecht in Ruta del Sol

Sacha Modolo won de sprint na een hectische finale. Sacha Modolo won de sprint na een hectische finale.

Sacha Modolo had in de eerste rit in de Ruta del Sol nog te vroeg gejuicht en zag Boudat nog met de zege aan de haal gaan. Maar met een sprintzege in de derde rit heeft de Italiaan zijn revanche beet. Wout Poels (Team Sky) blijft leider.