Van Avermaet sprint naar vierde plaats in vierde etappe

Er waren veel wijzigende koerssituaties in de boeiende vierde etappe, die slechts 118 kilometer lang was. De drievoudige beklimming van de Al Jabal Street (3,4 km - 8,8%) in de finale zorgde voor verschillende aanvalspogingen. Onder anderen Vincenzo Nibali schudde aan de boom.

Door al die prikken zonderde een kopgroep van 26 renners zich af. Greg Van Avermaet had met Alberto Bettiol en Nicolas Roche twee ploegmaats van BMC mee. Zij hielden het tempo hoog na de laatste beklimming van Al Jabal.

In de spurt voor de ritzege pakte Magnus Cort Nielsen (foto) de bloemen voor Astana. De 25-jarige Deen, vorige week ook al tweede in de eindstand van de Ronde van Dubai, was sneller dan de Italianen Giovanni Visconti en Bettiol. Van Avermaet was vierde, Dries Devenyns twaalfde.