Het is (bijna weer) koers: "De vraag bij Lotto-Soudal: wie is de afwerker... tenzij Wellens"

Wuyts: "Ik heb een gesprek gehad met de leiding van Lotto-Soudal en daar zeiden ze dat hun ploeg voor het voorjaar in principe verzwakt is. Roelandts is weg en dat was in al zijn rust een ervaren en nuttige pion. Tony Gallopin is weg, dat was ook iemand voor alle terreinen. Keukeleire is in de plaats gekomen en men gelooft ook in Jasper De Buyst. Die zien ze gunstig evolueren. Ze zien er een hyperprof in."

"Het is een homogeen team met verschillende mogelijkheden. Maar dé vraag is: wie is de afwerker? Dat is een probleem en dat zal niet evident zijn om dat op te lossen."

"Greipel krijgt een nadrukkelijkere rol als afwerker in de voorjaarswedstrijden. Ik zie hem de Ronde niet winnen, maar vorig seizoen was hij wel 7e in Parijs-Roubaix. Die wedstrijd zal zich niet zomaar herhalen. Maar een Greipel die in de luwte blijft, die zou misschien voor een aangename verrassing kunnen zorgen. Al blijft er een groot verschil tussen de sprint winnen van de achtervolgende groep en vierde worden, of in Roubaix als eerste over de streep komen."

"Een afwerker vinden is moeilijk. Ze moeten er een creëren. Lotto-Soudal moet iemand zoveel zelfvertrouwen geven, op basis van zijn hoogvorm, dat die renner zegt: "Ik kan het". Hoe ver was Keukeleire vorig jaar in Gent-Wevelgem? Niet ver. Hij heeft er nog altijd spijt van dat hij niet met meer zelfvertrouwen die sprint aangegaan is tegen Van Avermaet. Waarom kan hij dat dit jaar niet opnieuw? Gent-Wevelgem is ook een klassieker."

"Bij Lotto-Soudal hebben ze ook nog Tim Wellens. Na zijn gensters in de Ruta del Sol mag van Wellens een podiumplaats worden verwacht in de Omloop en top 5 in Parijs-Nice."