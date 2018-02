Het is (bijna weer) koers: "Moscon is het grootste talent dat er rondrijdt"

Wuyts: "Ik vind het onverstandig. Er zijn maar acht kansen in onze koersen, in de kasseiklassiekers. Hij twijfelt ook nog over de Scheldeprijs, dan houdt hij alleen de E3, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix over."

"Ik denk niet dat hij door schrapping alles wat er nog overblijft, en dan in het bijzonder de Ronde en Parijs-Roubaix, zomaar eventjes zal winnen. Dus ik vind het jammer, een gemiste kans. En het is ook een beetje een devaluatie van die koersen want de wereldkampioen is afwezig."

"Maar hij zal ervan overtuigd zijn dat datgene wat hij vorig jaar tekort kwam in een aantal wedstrijden, dat hij dat extra zal halen uit een langere periode op stage. Dat hij zo met nog meer verve in die koersen zal kunnen starten en zal willen winnen zoals hij de Ronde van Vlaanderen won in 2016: met voorsprong, met overschot in de finale, alleen."

"Maar het blijft risky business. Je kan er bekaaid vanaf komen. Stel je voor dat je in de E3, je eerste wedstrijd, tegen de vlakte gaat. Hupla, alles weg."