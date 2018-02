Het is (bijna weer) koers: "Ik kijk het meest uit naar de vernieuwde Omloop"

Het charmeert me. We zitten nu met een geografische spreiding van de wedstrijden. Daar heeft men flink over nagedacht. Het is niet zo dat je telkens terugkeert naar dezelfde plekken. Men heeft de Vlaamse Ardennen opgedeeld en gefragmenteerd en iedere koers krijgt een segment.

Wat bijzonder charmant is, is de terugkeer naar de finale van de Ronde van Vlaanderen van weleer. Naar de finale van 2011 en al die edities daarvoor met aankomst in Ninove, over de Berendries, de Tenbossestraat, De Muur, de Bosberg, ... Je krijgt een heropleving van het koersgevoel van toen. En dat gaat de Omloop nog een stuk lastiger maken dan die al was. Het zou kunnen dat ze in Meerbeke op de Halsesteenweg een voor een binnenkomen. Het wordt een wedstrijd om duimen en vingers van af te likken.

Je kan je niet permitteren om als je WorldTour geworden bent er een slappe koers van te maken. Als je opent, kan je het maar beter goed doen. Vroeger in de jaren 60 en 70 werd januari volledig beschouwd als een opbouwmaand met stages en trainingen. Nu zijn de renners in januari al druk aan het koersen. De kanshebbers voor ons voorjaar gaan in februari van zuiderse wedstrijd naar zuiderse wedstrijd. Die renners zijn ultraklaar. Die moeten geen schrik hebben van het zware parcours, toch zeker de superrenners niet.

Ook de hervorming van de Driedaagse De Panne is een goeie zet. Het is nu eindelijk herleid tot één wedstrijd, daar ben ik al 10 jaar een pleitbezorger van. Maak er een echte race van de kustlijn van. Dat is wat nu gebeurt.