Het is (bijna weer) koers: "Lampaert kan Parijs-Roubaix winnen"

Wuyts: "Ploegen zijn anno 2018 niet echt meer gebouwd om het Barcelona van het voorjaar te worden. De aandacht is in de meeste ploegen verscherpt richting Ardennen-klassiekers en klauterwerk. En dat zie je ook in de samenstelling van de ploegen. We moeten opletten dat we niet al te zeer een niche worden in het voorjaar."

"Maar als je een ontleding maakt van alle renners die na de transferperiode aan boord zijn gebleven of niet, dan blijft Quick-Step de ploeg bij uitstek die kan zeggen: "Wij nemen heft in handen, wij kleuren de dag en wij kleuren de finale". Ondanks het feit dat ze met zeven renners starten, kunnen ze iemand met overschot de finale inloodsen."

"Het is zonder meer zo dat Quick-Step vorig jaar het voorjaar gekleurd heeft. Het offensieve koersgedrag zorgde voor een fantastisch voorjaar in 2017. Dat had je met die dragende kracht van Boonen. Gilbert heeft die ook, dus ik denk niet dat ze de koerstactiek fel zullen wijzigen. Ik zou haast op mijn knieën gaan zitten en aan Lefevere willen vragen om het alsjeblieft weer zo te doen als vorig seizoen. Ga er vol voor vanaf een plek die niemand verwacht. Iedere keer weer."

"Het zou wel eens kunnen dat andere ploegen na vorig jaar nog meer in het wiel van Quick-Step gaan kruipen. Dus het zou al moeten lukken dat we in 2018 opnieuw zo'n ravissant voorjaar krijgen. Maar als het kan, graag."