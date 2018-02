De Bie: "Bij deze ploeg kan ik zelf proberen te winnen"

Sean De Bie begon het jaar voor zijn nieuwe werkgever meteen met een zege in de vierde rit van de Ster van Bessèges begin februari. Dat zorgt voor vertrouwen dat hij de juiste maakte. "Ik wou mezelf een beetje herontdekken."

"Voorloog gaat dat perfect. Bij deze ploeg rijden we bijna allemaal koersen die mij moeten liggen. De Ruta del Sol nu wel niet niet", lacht De Bie in Spanje voor de microfoon van Sporza.

"Bij WorldTour-ploegen rijd je veel wedstrijden met aankomsten bergop of waar je moet werken voor andere renners, ook als je eigenlijk zelf een kleine kans op de zege maakt. Bij mijn huidige ploeg kan ik zelf proberen te winnen."

"Als renner moet je proberen om finales te rijden en zo ervaring op te doen. Nick Nuyens (ploegmanager van Veranda's Willems-Crelan) zei me: "Je bent een renner om het af te maken, alleen mag je dat niet verleren." Dan is het leuk dat je meteen in de Bessèges kan winnen. Zo krijg je van iedereen binnen de ploeg vertrouwen."

In het Vlaamse voorjaar zal De Bie geflankeerd worden door Wout Van Aert en Stijn Devolder. Met hun drie hoeven ze de koersen niet in handen te nemen, maar wachten op het juiste moment. "We moeten met zoveel mogelijk renners in de finale komen. Dat zal niet altijd met drie of vier zijn. In Vlaamse koersen kan veel gebeuren en dan kunnen wij misschien wel eens verbazen in een van de wedstrijden."