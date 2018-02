VIDEO: Kwiatkowski snelt bergop van iedereen weg in de laatste rechte lijn

Op de slotklim naar Foia gooide Sky-renner Vasil Kirijenka als eerste de knuppel in het hoenderhoek. De Wit-Rus fietste een vrij grote voorsprong bij elkaar, maar kon zijn inspanning niet doortrekken tot aan de finishlijn.

Hij werd gegrepen in de voorlaatste kilometer. Niemand slaagde erin nog weg te glippen van zijn concurrenten en dus moest een sprint van een elitegroep over de dagzege beslissen.

Michal Kwiatkowski, ook van de Sky-brigade, had daarin het beste eindschot. In de laatste rechte lijn reed hij weg van iedereen. Bauke Mollema werd tweede, Geraint Thomas vervolledigde het podium. De Brit van - jawel - Team Sky is de nieuwe leider. Hij neemt de koppositie in het algemene klassement over van Dylan Groenewegen, de winnaar van de eerste rit.