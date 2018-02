Poels timet zijn inspanning het beste en verslaat Wellens op slotklim

Tim Wellens reageerde nuchter, maar tevreden op zijn derde plaats. "Het was een mooie slotklim en iedereen wist dat het lastig zou worden", zei Wellens aan Sporza. "We hebben heel de dag hoog tempo gereden om de vluchters terug te pakken en in het begin van de slotklim reed iedereen verdedigend uit angst voor de stijgingspercentages."

"Op het laatste kwamen we met een klein groepje vooruit en konden we sprinten voor de zege. Iedereen is op zijn plaats terechtgekomen. Poels speelde het slim door de sprint te lanceren. Daardoor had hij in de laatste 300 meter wat meer snelheid. Maar hij was ook de betere."

"Een derde plaats in de Ruta del Sol is zeker mooi en ik ben tevreden, maar het is niet hetzelfde als een derde plaats in Parijs-Nice. Het was een geslaagde test. Zeker als je ziet wie voor en achter mij eindigt."