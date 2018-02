Lotto-ploegleider Leysen: "We móéten dit jaar rol spelen in openingsweekend"

Door omstandigheden zijn we Jürgen Roelandts kwijtgespeeld (aan BMC), maar we hebben genoeg anderen die goed zijn.

Door omstandigheden zijn we Jürgen Roelandts kwijtgespeeld (aan BMC), maar we hebben genoeg anderen die goed zijn.

"Jasper De Buyst heeft een stap hogerop gezet, Tiesj Benoot is een jaartje ouder, Jens Debusschere wil zich tonen na de pech van vorig jaar en Tim Wellens komt er nu ook bij voor de Omloop. Dat moet een sterke ploeg worden."

"Tiesj is zeker in orde. Hij heeft ook niet zoveel koersritme nodig om goed te zijn. Het nieuwe parcours is ook in zijn voordeel. Hij heeft er alle baat bij dat het een harde koers is."

"Jens heeft zich vorig voorjaar niet kunnen tonen, maar wil er nu zeker staan. Je weet het nooit met hem. Hij heeft de capaciteiten om er te geraken. Als alles goed blijft verlopen, komt dat goed."

"De Buyst heeft dan weer enorm veel progressie gemaakt. Hij heeft er veel vertrouwen bijgekregen door zijn seizoen zo sterk te eindigen (hij won in Binche en Zottegem, red). Hij is ook geslepen, dus die koersen zullen hem wel liggen."