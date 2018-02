Naesen over Froome: "Niet de normale gang van zaken"

"Het is moeilijk om een mening te geven in deze zaak", vindt ook Tim Wellens. "Wij kennen de ware toedracht niet en lezen ook alleen maar wat er in de krant staan. Ik zou me hier toch niet zo prettig voelen als ik in Chris Froome zijn schoenen stond. Ik weet ook niet of ik wel zou starten in zijn plaats."

"Ik denk dat het kamp dat vindt dat hij beter niet zou starten groter is dan het kamp dat vindt dat hij het recht heeft om hier te koersen."

"Zelf wil ik in de Ruta del Sol eens testen hoe ver ik al sta, maar de echte belangrijke koersen komen pas vanaf Parijs-Nice. Ik wil proberen met de allerbeste benen aan de start te komen in de Ardense klassiekers, want die liggen mij het best. Hopelijk kan ik eens een overwinning boeken."