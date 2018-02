Greg Van Avermaet bijt in het zand in Oman

Greg Van Avermaet had drie ritten aangestipt in Oman, maar moest bij zijn eerste poging tevreden zijn met plaats twee. "Jammer. Ik zette mijn sprint misschien net iets te vroeg aan", gaf hij toe.

"Mijn ploeg leverde uitstekend werk, Bettiol zette zich in de laatste kilometer op kop. Er was veel tegenwind en ik denk dat ik mijn sprint iets te vroeg begin. Op het eind, in die laatste 10-15 meter voel ik Haas komen en gaat hij me nog voorbij. Dat is een beetje spijtig, maar dat hoort ook bij de koers."

"Er komen nog kansen en het gevoel in de benen is goed. Donderdag probeer ik het gewoon opnieuw en hopelijk zijn de benen dan ook weer goed. Ik blijf er bij, winnen is leuk, maar het belangrijkste werk komt er pas aan in de klassiekers."