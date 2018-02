Froome: "Veel opinies van mensen die het proces niet echt begrijpen"

Dat Froome een spervuur van vragen mocht verwachten bij zijn omstreden terugkeer in competitie hoeft niet te verbazen. Het was dan ook een indrukwekkende persmeute die woensdagvoormiddag verzamelde aan de bus van Team Sky in Mijas, de startplaats van de openingsetappe van de Ruta del Sol.



Froome ging de confrontatie niet uit de weg en gaf toe dat de omstandigheden allesbehalve ideaal waren. "Het is natuurlijk een moeilijke periode geweest. Dit had een vertrouwelijk proces moeten zijn, maar het is openbaar gemaakt."



De Brit schreeuwde nog maar eens z'n onschuld uit. "Ik weet dat ik niets verkeerds gedaan heb, van daaruit vertrek ik. We werken zo hard als we kunnen om dit opgelost te krijgen. Niemand wil dit sneller opgelost zien dan ik."