Majka over dopingbeschuldigingen: "Aanvaard niet dat mijn naam besmeurd wordt"

Majka, tweevoudig winnaar van de bolletjestrui in de Tour (in 2014 en 2016) kan de insinuaties naar hem toe niet smaken en trekt van leer in een Facebookbericht. "Verwijzend naar de berichten en publicaties waarin het woord 'doping' dicht bij mijn naam voorkomt, verklaar ik dat ik niet akkoord ga met dergelijke laster", zegt Majka.



"Ik heb geen zin om het vertrouwen van mijn vrienden, mijn fans en mijn naasten te verliezen. Mijn goede naam staat op het spel. Deze valse informatie kan mijn imago als atleet ruïneren. Het is een directe aanval op mijn voorbije successen, die ik bereikt heb door hard te werken, offers te brengen en door ver weg mijn familie alleen stand te houden."



"Ik kan niet toestaan dat mijn naam genoemd wordt met oneerlijke praktijken waar ik heb niets mee te maken heb", eindigt het betoog van de Pool.