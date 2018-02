Baloise Belgium Tour kiest bewust voor kortere ritten: "Aantrekkelijkere koers"

De Ronde van België, officieel de Baloise Belgium Tour, is dit jaar aan zijn 88e editie toe. Tussen Buggenhout en Tongeren wordt in 5 etappes naar een opvolger van Jens Keukeleire gezocht.

De rit naar Buggenhout is een opportuniteit voor de sprinters om zich in de kijker te rijden. Op dag 2 staat een rit naar Knokke-Heist op het programma, met de traditionele ontknoping op De Wandelaar.

In Bornem moet een korte individuele tijdrit voor een eerste schifting zorgen. Op zaterdag is er de Ardenninrit, met onder meer de Muur van Hoei, de Côte d'Ereffe en de Côte Chemin du Comte. Op de slotdag wordt over de eindzege beslist in Tongeren.

"De lengte van de etappes is bewust ingekort", zegt Nick Van den Bosch van organisator Golazo. "Kortere ritten staan garant voor een aantrekkelijkere koers. We zorgen ook zoveel mogelijk voor enkele plaatselijke rondes aan de start en de finish om het voor de fans langs de kant attractiever te maken."