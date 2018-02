Nibali: "Ken de geheimen van de Ronde niet, maar wil ze leren kennen"

"Ik zie mezelf als meer dan een renner voor de grote rondes", zegt Nibali aan Cyclingnews. "Ik heb de Ronde van Lombardije 2 keer gewonnen, ik was dicht bij een zege in Milaan-Sanremo, waarom zou ik dan niet eens proeven van de Ronde?"

"Het is interessant om nieuwe dingen te proberen, voor je hersenen en je rijkwaliteiten. De Ronde past ook perfect in mijn schema. Het enige probleem is dat ik me moet haasten voor de Ronde van het Baskenland, die een dag later start. Maar daar is Jon Izagirre toch onze kopman."

"Ik kan moeilijk inschatten of ik een rol van betekenis zal kunnen spelen. Ik zal geen wedstrijd gereden hebben sinds Sanremo, ik heb niet de brute kracht van een Sagan en ik ken de weg ook niet. Ik ken de geheimen van de Ronde nog niet, maar ik wil ze wel leren kennen."